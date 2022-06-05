Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец UFC Коста — об инциденте с медсестрой: говорят, у неё челюсть крепче, чем у Рокхолда

Боец UFC Коста — об инциденте с медсестрой: говорят, у неё челюсть крепче, чем у Рокхолда
Комментарии

Боец UFC Пауло Коста в очередной раз высказался об инциденте с медсестрой. Ранее сообщалось, что спортсмен ударил женщину локтем после того, как она потребовала, чтобы он прошёл вакцинацию. Также говорилось, что Косту после этого инцидента задержали полицейские. В дальнейшем Коста опроверг слухи. Кроме того, он заявил о готовности обратиться к юристам, чтобы предпринять возможные меры по борьбе с фейками.

На этот раз бразилец выложил фото медсестры, на лице которой не видно следов повреждений. Параллельно он поддел своего следующего соперника Люка Рокхолда.

«Тот момент, когда сказали, что я ударил женщину локтем. Посмотрите на жертву. Говорят, у неё челюсть крепче, чем у Люка Рокхолда», — написал Коста в соцсетях.

Алкогольный угар и дёргание за соски. Самые странные суеверия бойцов UFC:

Новость по теме
Боец UFC Коста опубликовал заявление после слухов об аресте за нападение на медсестру
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022