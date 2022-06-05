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«Сказать, что бой был заряжен…» Фёдор — о решении судьи в поединке Пономарёва

«Сказать, что бой был заряжен…» Фёдор — о решении судьи в поединке Пономарёва
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Российский боец ММА Фёдор Емельяненко поделился мнением о решении судьи в поединке Григория Пономарёва и Юсуфа Шуаева. Группа поддержки Шуаева выскочила в октагон сразу после нокаута Пономарёва, который тренируется в зале Емельяненко. В результате бой завершился скандалом.

«Пономарёв? Немножко он не в моей команде. Он у нас тренируется в зале, ребята помогают ему, я немножко помогаю, но пока он ещё не в моей команде. Как оцениваю подъём из партера в бою с Шуаевым? Ну, знаете, сказать, что бой был заряжен… Скажем, подъёмов из партера из этого опасного положения просто не должно быть. У Григория всё замечательно в плане физической работы на тренировке, но в бою его менталитет меняется. Когда он научится подходить к реальному бою как к тренировке, ему равных не будет», — сказал Емельяненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

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