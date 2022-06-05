Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Волкова рассказал, с кем россиянин хочет провести следующий бой в UFC

Менеджер Волкова рассказал, с кем россиянин хочет провести следующий бой в UFC
Комментарии

Илья Банников, менеджер российского бойца UFC Александра Волкова, рассказал, что его клиент хотел бы провести бой-реванш с американцем Дерриком Льюисом. Первый бой они провели в 2018 году. Тогда Льюис нокаутировал Волкова в третьем раунде.

«Я начну общение с матчмейкерами UFC с фразы: «Дайте нам Деррика Льюиса». Если Льюиса не дадут, посмотрим, кого они предложат и когда.

В идеале, конечно же, подраться с победителем поединка Миочич — Джонс, но там есть ещё Ган — Туйваса. Реванш с Ганом — почему нет? Вернуть себе высокое место.

Реванш с Льюисом — почему нет? Реванш даже с нашим прекрасным борцом Блэйдсом – почему нет?

Единственное, что он находится не так высоко, как нам бы хотелось. Мы точно захотим соперника из первой тройки», — цитирует Банникова «Спорт-экспресс».

Новость по теме
Волков — о победе в поединке с Розенстрайком: я просто счастлив, всё прошло идеально
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022