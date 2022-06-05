Менеджер Волкова рассказал, с кем россиянин хочет провести следующий бой в UFC

Илья Банников, менеджер российского бойца UFC Александра Волкова, рассказал, что его клиент хотел бы провести бой-реванш с американцем Дерриком Льюисом. Первый бой они провели в 2018 году. Тогда Льюис нокаутировал Волкова в третьем раунде.



«Я начну общение с матчмейкерами UFC с фразы: «Дайте нам Деррика Льюиса». Если Льюиса не дадут, посмотрим, кого они предложат и когда.



В идеале, конечно же, подраться с победителем поединка Миочич — Джонс, но там есть ещё Ган — Туйваса. Реванш с Ганом — почему нет? Вернуть себе высокое место.



Реванш с Льюисом — почему нет? Реванш даже с нашим прекрасным борцом Блэйдсом – почему нет?



Единственное, что он находится не так высоко, как нам бы хотелось. Мы точно захотим соперника из первой тройки», — цитирует Банникова «Спорт-экспресс».