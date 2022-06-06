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Топурия: Мовсар Евлоев, ты показал позорный бой без единой попытки завершить его досрочно

Топурия: Мовсар Евлоев, ты показал позорный бой без единой попытки завершить его досрочно
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Испанский боец UFC грузинского происхождения Илия Топурия вновь высказался по поводу поединка с участием россиянина Мовсара Евлоева и американца Дэна Иге, который состоялся на турнире UFC Вегас 56.

«Мовсар, ты показал позорный бой! Ещё одно решение без единой попытки завершить поединок досрочно. Кроме того, ты был недостаточно смел, чтобы назвать моё имя! Теперь все могут увидеть, как ты сбежал, позорник!» — написал Топурия в социальных сетях.

Поединок Евлоева и Иге состоялся в ночь на 5 июня мск. Евлоев праздновал победу единогласным решением судей. Этот успех стал для Мовсара уже 16-м в 16 поединках в профессиональной карьере и шестым подряд в UFC. Иге потерпел шестое поражение в 21 бою в смешанных единоборствах и третье подряд в UFC. Кроме того, он проиграл четвёртый из последних пяти поединков в промоушене.

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