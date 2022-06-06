Туменов: Гаджиев не даст мне бой с Минеевым, потому что это его курица с золотыми яйцами

30-летний российский боец Альберт Туменов высказал мнение о том, что глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев не захочет организовывать его бой с Владимиром Минеевым.
«Камил Гаджиев не даст мне подраться с Минеевым, потому что это его курица, несущая золотые яйца. Однажды я уже побил Ясубея Эномото, когда он был звездой, а на меня никто не рассчитывал, и второй такой ошибки Камил не допустит. Тогда мне 18 лет было, я в AMC Fight Nights провёл один бой до Эномото, и там меня никто не вёл. Мне просто помогли друзья туда попасть, и на второй бой мне уже дали Эномото. Ни Камил, ни Бату Хасиков не ожидали, что я побью его. Они хотели организовать ему ещё один бой с Шамилем Завуровым после его победы надо мной. Камил, наверное, помнит об этом и не хочет, чтобы я побил Минеева. Может, я ошибаюсь», — сказал Туменов на YouTube-канале «Вестник ММА».
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