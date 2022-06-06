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«Разорву тебя!» Мокаев бросил вызов бойцу, победившему Жумагулова

«Разорву тебя!» Мокаев бросил вызов бойцу, победившему Жумагулова
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Британский боец UFC дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев бросил вызов американцу Джеффу Молине, который на прошедшем турнире UFC Вегас 56 одержал победу над казахстанским бойцом Жалгасом Жумагуловым.

«Джефф Молина, будь здоров, я хочу драться с тобой во Франции (сентябрь) или Абу-Даби (октябрь). Я разорву тебя!» — написал Мокаев в своих социальных сетях.

Напомним, дебют Мокаева в UFC состоялся поединком с представителем США Коди Дёрденом. Бой проходил на турнире UFC Fight Night 204. Противостояние завершилось в первом раунде, после того как Мухаммад успешно провёл удушающий приём уже через 58 секунд после стартового гонга. Для Мокаева та победа стала седьмой в профессиональных боях ММА в восьми поединках.

Ранее сообщалось, что в следующем поединке Мокаев встретится c американцем Чарльзом Джонсоном. Бой пройдёт 23 июля на турнире UFC Fight Night.

Жумагулов — не уровень UFC. За два года он кому только не проиграл. Ужас Жумагулов — не уровень UFC. За два года он кому только не проиграл. Ужас
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