«Разорву тебя!» Мокаев бросил вызов бойцу, победившему Жумагулова

Британский боец UFC дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев бросил вызов американцу Джеффу Молине, который на прошедшем турнире UFC Вегас 56 одержал победу над казахстанским бойцом Жалгасом Жумагуловым.
«Джефф Молина, будь здоров, я хочу драться с тобой во Франции (сентябрь) или Абу-Даби (октябрь). Я разорву тебя!» — написал Мокаев в своих социальных сетях.
Напомним, дебют Мокаева в UFC состоялся поединком с представителем США Коди Дёрденом. Бой проходил на турнире UFC Fight Night 204. Противостояние завершилось в первом раунде, после того как Мухаммад успешно провёл удушающий приём уже через 58 секунд после стартового гонга. Для Мокаева та победа стала седьмой в профессиональных боях ММА в восьми поединках.
Ранее сообщалось, что в следующем поединке Мокаев встретится c американцем Чарльзом Джонсоном. Бой пройдёт 23 июля на турнире UFC Fight Night.
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