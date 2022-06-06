Харитонов — о победе Волкова: Сашу можно назвать одним из лучших ударников в UFC

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов отреагировал на победу российского бойца Александра Волкова техническим нокаутом в первом раунде главного боя UFC Вегас 56 над Жаирзиньо Розенстрайком.

«Саня молодец, он сделал бой. В принципе, провёл отличный поединок. Безусловно, его можно назвать одним из лучших ударников в UFC или даже лучшим ударником. Он высокий, достаточно молодой. Поздравлю его с победой. Хочу пожелать, чтоб он рвал и метал», — приводит слова Харитонова «РБК-Спорт».

Напомним, российский боец сумел оправиться от поражения от британца Тома Аспиналла сабмишеном на UFC Fight Night 204 в марте этого года. Всего на счету Волкова стало уже 35 побед в ММА при 10 поражениях. У Розенстрайка это второй кряду неудачный поединок после боя с Кёртисом Блэйдсом, всего в ММА он потерпел четвёртое поражение при 12 победах.