«Это не моя вина, я просто делал свою работу». Волков — про остановку боя с Розенстрайком

33-летний российский боец смешанных единоборств Александр Волков высказался по поводу остановки боя с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC Вегас 56.
«Остановка боя? В любом случае это не моя вина. В тот момент, когда я ударил его, его повело. Это была большая возможность нокаутировать его, потому что он был почти на земле. Я был готов повалить его и продолжить свою работу.
Рефери остановил бой. Соперник был в плохой позиции, получил несколько сильных ударов и был почти нокаутирован. Это не моя вина, но спрашивайте об этом рефери, а не меня. Я просто делал свою работу», — приводит слова Волкова MMA Fighting.
Напомним, поединок завершился победой Волкова техническим нокаутом в первом раунде. Всего Александр в смешанных единоборствах одержал 35 побед при 10 поражениях. У Розенстрайка это второй кряду неудачный поединок после боя с Кёртисом Блэйдсом, всего в ММА он потерпел четвёртое поражение при 12 победах.
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