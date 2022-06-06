«Это не моя вина, я просто делал свою работу». Волков — про остановку боя с Розенстрайком

33-летний российский боец смешанных единоборств Александр Волков высказался по поводу остановки боя с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC Вегас 56.

«Остановка боя? В любом случае это не моя вина. В тот момент, когда я ударил его, его повело. Это была большая возможность нокаутировать его, потому что он был почти на земле. Я был готов повалить его и продолжить свою работу.

Рефери остановил бой. Соперник был в плохой позиции, получил несколько сильных ударов и был почти нокаутирован. Это не моя вина, но спрашивайте об этом рефери, а не меня. Я просто делал свою работу», — приводит слова Волкова MMA Fighting.

Напомним, поединок завершился победой Волкова техническим нокаутом в первом раунде. Всего Александр в смешанных единоборствах одержал 35 побед при 10 поражениях. У Розенстрайка это второй кряду неудачный поединок после боя с Кёртисом Блэйдсом, всего в ММА он потерпел четвёртое поражение при 12 победах.