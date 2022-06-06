«Он сказал, что может поучаствовать». Волков рассказал, как Тактаров стал его угловым

33-летний российский боец смешанных единоборств Александр Волков рассказал о том, как Олег Тактаров стал его угловым на турнире UFC Вегас 56, где россиянин победил представителя Суринама Жаирзиньо Розенстрайка.
«Переговоров особо не было. Увиделись на взвешивании в пятницу с ним. Он был там с Ринатом Фахретдиновым. Был такой момент, что организаторы UFC или Атлетическая комиссия Невады интересовались, сколько у меня будет угловых. Он находился рядом, а у меня угловых было только двое. Так как мы все находились в одной компании, он сказал, что тоже может в этом поучаствовать, если есть необходимость.
Его поставили угловым, я был не против. Соответственно, он там тоже отсекундировал ребят, и мои тренеры помогали другим ребятам выходить на бои. Была дружеская обстановка, и в ней мы все выходили, уходили, провожали друг друга за кулисы, поэтому получилось, что он немного просекундировал», — сказал Волков на YouTube-канале «Разрешите вас перебить».
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