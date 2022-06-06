Джош Томсон изменил своё мнение о победителе потенциального боя Волкановски и Махачева

Бывший боец UFC Джош Томсон считает, что действующий обладатель пояса в полулёгком весе Александр Волкановски вряд ли сможет справиться с россиянином Исламом Махачевым и экс-чемпионом лиги в лёгком весе Чарльзом Оливейрой. Примечательно, что ранее Томсон высказывал обратное мнение относительно Махачева.
«Тренер Волкановски считает, что Оливейра — более сложный соперник, чем Махачев, потому что бразилец может задушить. Наверное, тренер считает, что Волкановски сможет подняться из-под Ислама. Я не знаю, о чём он думает, но и Ислам, и Чарльз могут дать Волкановски тяжёлый бой. Конечно, Волкановски может нанести несколько ударов в стойке. Его будет трудно поймать из-за его скорости. Но я думаю, что и Ислам, и Чарльз способны его побить», — приводи слова Джоша томсона Sportskeeda.
Махачев провёл последний бой с американцем Бобби Грином. Противостояние закончилось победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом.
В последнее время участились разговоры о том, что Махачев проведёт бой за титул в лёгком весе с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Напомним, в ночь с 7 на 8 мая мск Оливейра победил представителя США Джастина Гэтжи. Их поединок состоялся на турнире UFC 274. Бой был главным событием спортивного шоу и завершился досрочной победой Чарльза удушающим приёмом уже в первом раунде. Пояс в этом дивизионе, однако, остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком.
- 6 июня 2022
-
19:46
-
18:52
-
17:54
-
15:55
-
14:23
-
13:39
-
12:48
-
11:32
-
10:54
-
09:23
- 5 июня 2022
-
23:20
-
21:22
-
19:59
-
18:56
-
17:12
-
16:58
-
15:21
-
14:54
-
13:32
-
13:11
-
13:01
-
12:17
-
11:30
-
11:18
-
10:58
-
10:21
-
09:14
-
08:33
-
08:10
-
08:06
-
05:48
-
04:48
-
02:47
-
02:37
-
02:27