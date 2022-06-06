Джош Томсон изменил своё мнение о победителе потенциального боя Волкановски и Махачева

Бывший боец UFC Джош Томсон считает, что действующий обладатель пояса в полулёгком весе Александр Волкановски вряд ли сможет справиться с россиянином Исламом Махачевым и экс-чемпионом лиги в лёгком весе Чарльзом Оливейрой. Примечательно, что ранее Томсон высказывал обратное мнение относительно Махачева.



«Тренер Волкановски считает, что Оливейра — более сложный соперник, чем Махачев, потому что бразилец может задушить. Наверное, тренер считает, что Волкановски сможет подняться из-под Ислама. Я не знаю, о чём он думает, но и Ислам, и Чарльз могут дать Волкановски тяжёлый бой. Конечно, Волкановски может нанести несколько ударов в стойке. Его будет трудно поймать из-за его скорости. Но я думаю, что и Ислам, и Чарльз способны его побить», — приводи слова Джоша томсона Sportskeeda.



Махачев провёл последний бой с американцем Бобби Грином. Противостояние закончилось победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом.



В последнее время участились разговоры о том, что Махачев проведёт бой за титул в лёгком весе с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Напомним, в ночь с 7 на 8 мая мск Оливейра победил представителя США Джастина Гэтжи. Их поединок состоялся на турнире UFC 274. Бой был главным событием спортивного шоу и завершился досрочной победой Чарльза удушающим приёмом уже в первом раунде. Пояс в этом дивизионе, однако, остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком.

Новость по теме Джош Томпсон считает, что Волкановски победит Махачева, если решит перейти в лёгкий вес