Стерлинг считает, что рефери был прав, остановив бой Волкова и Розенстрайка

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг поделился мнением о поединке между россиянином Александром Волковым и представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком.



«Розенстрайк восстановился достаточно быстро, но я не думаю, что судья был неправ, остановив бой. Для Жаирзиньо всё могло стать намного хуже. Если бы рефери не остановил бой, Волков продолжил бы наносить удары сверху, и для Розенстрайка всё закончилось бы очень плачевно», — написал Стерлинг в своих социальных сетях.



Напомним, российский боец сумел оправиться от поражения от британца Тома Аспиналла сабмишеном на UFC Fight Night 204 в марте этого года. Всего на счету Волкова стало 35 побед в ММА при 10 поражениях. У Розенстрайка это второй кряду неудачный поединок после боя с Кёртисом Блэйдсом. Всего в ММА он потерпел четыре поражения при 12 победах.