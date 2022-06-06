Евлоев: Иге — жёсткий оппонент, до сих пор болит башка от его ударов

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев высказался о поединке с Дэном Иге.



«Если честно, то оппонент был жёсткий, это чувствовалось в каждом ударе. У меня до сих пор башка болит от этого. А так я контролировал весь процесс, знал его опасные стороны. Знал, что любая его банка может залететь и стать для меня последней в этом бою», — сказал Евлоев в интервью YouTube-каналу Hustle MMA.



Напомним, по итогам боя судьи единогласно отдали победу Евлоеву — 30:27, 30:27, 30:26.



Напомним, для Евлоева эта победа стала 16-й в 16 поединках в профессиональной карьере и шестой подряд в UFC. Дэн Иге потерпел шестое поражение в 21 поединке в смешанных единоборствах. Это поражение стало для Иге четвёртым в пяти последних поединках в UFC и третьим подряд.