Евлоев: Иге — жёсткий оппонент, до сих пор болит башка от его ударов

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев высказался о поединке с Дэном Иге.
«Если честно, то оппонент был жёсткий, это чувствовалось в каждом ударе. У меня до сих пор башка болит от этого. А так я контролировал весь процесс, знал его опасные стороны. Знал, что любая его банка может залететь и стать для меня последней в этом бою», — сказал Евлоев в интервью YouTube-каналу Hustle MMA.
Напомним, по итогам боя судьи единогласно отдали победу Евлоеву — 30:27, 30:27, 30:26.
Напомним, для Евлоева эта победа стала 16-й в 16 поединках в профессиональной карьере и шестой подряд в UFC. Дэн Иге потерпел шестое поражение в 21 поединке в смешанных единоборствах. Это поражение стало для Иге четвёртым в пяти последних поединках в UFC и третьим подряд.
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