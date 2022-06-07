Шлеменко: почему Минеев идёт в бокс? В ММА нет соперников, желания, достойного гонорара

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко объяснил, зачем Владимиру Минееву драться по правилам бокса.
«Почему тот же Владимир идёт драться по боксу? Да потому что ему негде драться по ММА. Я неправ? У него нет соперников, нет желания, может, нет достойного гонорара. Я не говорю, что он никому не нужен, ни в коем случае. Туменов? А зачем Владимиру это нужно? Если Туменов готов ему доставить хороший гонорар, площадку, тогда ты можешь вызывать. А Туменов вызывает – и: «Вова, пожалуйста, сделай мне всё, а я сейчас пойду и подерусь с тобой за хорошие деньги». Зачем это Владимиру? Он в бокс почему идёт – потому что пока нет достойного оппонента в ММА. У меня всё есть. Владимир в прошлом году дрался с Магой, в этом году я. Когда я с ним подерусь, тогда посмотрим, что будет дальше», – сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
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