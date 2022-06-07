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Шлеменко: почему Минеев идёт в бокс? В ММА нет соперников, желания, достойного гонорара

Шлеменко: почему Минеев идёт в бокс? В ММА нет соперников, желания, достойного гонорара
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко объяснил, зачем Владимиру Минееву драться по правилам бокса.

«Почему тот же Владимир идёт драться по боксу? Да потому что ему негде драться по ММА. Я неправ? У него нет соперников, нет желания, может, нет достойного гонорара. Я не говорю, что он никому не нужен, ни в коем случае. Туменов? А зачем Владимиру это нужно? Если Туменов готов ему доставить хороший гонорар, площадку, тогда ты можешь вызывать. А Туменов вызывает – и: «Вова, пожалуйста, сделай мне всё, а я сейчас пойду и подерусь с тобой за хорошие деньги». Зачем это Владимиру? Он в бокс почему идёт – потому что пока нет достойного оппонента в ММА. У меня всё есть. Владимир в прошлом году дрался с Магой, в этом году я. Когда я с ним подерусь, тогда посмотрим, что будет дальше», – сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

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