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Тейшейра рассказал, как он хочет завершить карьеру

Тейшейра рассказал, как он хочет завершить карьеру
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Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра рассказал о том, каким он видит завершение карьеры.

«Если я смогу победить Иржи Прохазку, а в ноябре проведу ещё одну защиту в Нью-Йорке и завершу карьеру, то это будет идеально. Нью-Йорк близок к тому городу, в котором я живу вот уже более 20 лет. Это было бы моим идеальным прощанием с боями. Я достаточно часто думаю об этом», — приводит слова Гловера Тейшейры BJPenn.

Бой с Прохазкой пройдёт на турнире UFC 275, который состоится 12 июня.

Напомним, Гловер Тейшейра завоевал чемпионский титул 30 октября 2021 года на турнире UFC 267. Тейшейра победил Яна Блаховича во втором раунде удушающим приёмом и стал самым возрастным чемпионом промоушена.

«20 лет я шёл к нему». Гловер Тейшейра — сенсационный чемпион UFC в полутяжёлом весе «20 лет я шёл к нему». Гловер Тейшейра — сенсационный чемпион UFC в полутяжёлом весе
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