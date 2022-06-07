Фигейреду назвал условия, при которых останется в наилегчайшем дивизионе UFC

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду рассказал, что останется в своём дивизионе, если промоушен увеличит его гонорары.

«Я спас главный бой турнира UFC, выступив второй раз в самый короткий срок среди всех чемпионов UFC, а теперь они обдирают меня. Пояс принадлежит мне. Нет никакого другого пояса, кроме того пластмассового, который они разыграют между Морено и Кара-Франсом.



Я не исключаю ухода из этого дивизиона. Если мы с UFC спишемся и они смогут увеличить мои гонорары, то останусь. Но если ничего не произойдёт, то я буду вынужден подняться в легчайший вес. Останусь в наилегчайшем, только если мне повысят зарплату.



Хотел подняться и раньше, но планировал провести последние три боя в этой категории. Своим решением ввести временный титул они сделали мой переход в легчайший вес на 95% вероятным», — приводит слова Фигейреду MMA Fighting.