Фигейреду назвал условия, при которых останется в наилегчайшем дивизионе UFC

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду рассказал, что останется в своём дивизионе, если промоушен увеличит его гонорары.
«Я спас главный бой турнира UFC, выступив второй раз в самый короткий срок среди всех чемпионов UFC, а теперь они обдирают меня. Пояс принадлежит мне. Нет никакого другого пояса, кроме того пластмассового, который они разыграют между Морено и Кара-Франсом.
Я не исключаю ухода из этого дивизиона. Если мы с UFC спишемся и они смогут увеличить мои гонорары, то останусь. Но если ничего не произойдёт, то я буду вынужден подняться в легчайший вес. Останусь в наилегчайшем, только если мне повысят зарплату.
Хотел подняться и раньше, но планировал провести последние три боя в этой категории. Своим решением ввести временный титул они сделали мой переход в легчайший вес на 95% вероятным», — приводит слова Фигейреду MMA Fighting.
- 7 июня 2022
-
10:12
-
09:13
-
01:37
- 6 июня 2022
-
23:48
-
23:03
-
21:48
-
21:46
-
20:46
-
19:46
-
18:52
-
17:54
-
15:55
-
14:23
-
13:39
-
12:48
-
11:32
-
10:54
-
09:23
- 5 июня 2022
-
23:20
-
21:22
-
19:59
-
18:56
-
17:12
-
16:58
-
15:21
-
14:54
-
13:32
-
13:11
-
13:01
-
12:17
-
11:30
-
11:18
-
10:58
-
10:21
-
09:14