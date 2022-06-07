Фергюсон рассказал, почему уважает Махачева

Американский боец UFC Тони Фергюсон дал комментарий по поводу россиянина Ислама Махачева.
«Да, я подшучиваю над бойцами AKA и продолжу это делать – так уж повелось, потому что Кормье жульничал на взвешивании, и Хабиб тоже. Это фирменная фишка AKA, которая пока сходит им с рук. Но Махачев другой, он не такой, как они, и я уважаю его за это», — сказал Фергюсон на YouTube-канале The MMA Hour.
Махачев провёл последний бой с американцем Бобби Грином. Противостояние закончилось победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом. В последнее время участились разговоры о том, что Махачев проведёт бой за титул в лёгком весе с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
На турнире UFC 274 Фергюсон встречался с Майклом Чендлером и потерпел поражение нокаутом. После боя Фергюсона отправили на обследование в больницу. Ему сделали рентген, после чего спортсмена выписали, поскольку он избежал тяжёлых травм. Ещё до этого поединка президент UFC Дана Уайт говорил, что Фергюсон сохранит контракт с организацией вне зависимости от исхода боя.
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