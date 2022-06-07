Обновлённый рейтинг UFC. Евлоев вошёл в топ-10 полулёгкого дивизиона

В UFC обновили рейтинг бойцов после турнира, который состоялся в минувшие выходные. Согласно ему, российский боец Мовсар Евлоев поднялся на три строчки в полулёгком дивизионе и теперь занимает 10-е место.

Напомним, Евлоев одержал победу над американцем Дэном Иге. Бой проходил на турнире UFC Вегас 56 и продлился все три запланированных раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Евлоеву — 30-27, 30-27, 30-26.

Для Евлоева эта победа стала 16-й в 16 поединках в профессиональной карьере и шестой подряд в UFC. Дэн Иге потерпел шестое поражение в 21 поединке в смешанных единоборствах. Это поражение стало для Иге четвёртым в пяти последних поединках в UFC и третьим подряд.