Обновлённый рейтинг UFC. Евлоев вошёл в топ-10 полулёгкого дивизиона
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В UFC обновили рейтинг бойцов после турнира, который состоялся в минувшие выходные. Согласно ему, российский боец Мовсар Евлоев поднялся на три строчки в полулёгком дивизионе и теперь занимает 10-е место.
Напомним, Евлоев одержал победу над американцем Дэном Иге. Бой проходил на турнире UFC Вегас 56 и продлился все три запланированных раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Евлоеву — 30-27, 30-27, 30-26.
Для Евлоева эта победа стала 16-й в 16 поединках в профессиональной карьере и шестой подряд в UFC. Дэн Иге потерпел шестое поражение в 21 поединке в смешанных единоборствах. Это поражение стало для Иге четвёртым в пяти последних поединках в UFC и третьим подряд.
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