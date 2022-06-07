Шавкат Рахимов в сентябре проведёт бой за титул чемпиона мира IBF

Боксер RCC Boxing Promotions Шавкат Рахимов (16-0-1) проведёт свой следующий бой в сентябре. Его соперником станет действующий чемпион IBF во втором полулёгком весе (до 58,96 кг) Джо Кордина (15-0) из Великобритании. Точная дата и место проведения турнира ещё неизвестны.



Кордина стал чемпионом, одержав досрочную победу над японцем Кенити Огавой (26-1-1), который владел титулом с ноября прошлого года. Рахимов уже давно находится в статусе обязательного претендента и должен был боксировать именно с Огавой, но тот выбрал свободную защиту и проиграл. Рахимов уже боксировал за вакантный титул чемпиона IBF в феврале прошлого года, но его поединок против Джозефа Диаса завершился ничейным результатом.