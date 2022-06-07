А. Емельяненко: помогите Дацику с тренировками. А то он петушков гоняет, да навоз месит

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, в котором поддел будущего соперника Вячеслава Дацика.

«Помогите Славе с тренировками. А то он петушков гоняет, да навоз месит», — написал Емельяненко.

Ранее стало известно, что спортсмены подписали контракт на бой. Поединок будет транслироваться на федеральных каналах.

Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде праздновал Монсон.