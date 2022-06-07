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Абдель-Азиз: Альварес стал обычным парнем после поражения от Бивола

Абдель-Азиз: Альварес стал обычным парнем после поражения от Бивола
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Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз высказал мнение, что известный мексиканский боксёр Сауль Альварес упустил шанс сразиться с чемпионом UFC в полусреднем весе американцем Камару Усманом из-за недавнего поражения в поединке с россиянином Дмитрием Биволом.

«Альварес стал обычным парнем. Он действительно стал просто одним из парней. Не думаю, что его можно и впредь называть королём pound-for-pound. Его загадочность исчезла. Я уважаю Канело, но думаю, что он упустил прекрасную возможность для того, чтобы сразиться с Усманом», — приводит слова Абдель-Азиза Mirror со ссылкой на его выступлении на канале Menace Tube в YouTube.

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