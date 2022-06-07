Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стерлинг сделал заявление после повторной проверки от Антидопингового агентства США

Стерлинг сделал заявление после повторной проверки от Антидопингового агентства США
Комментарии

Чемпион UFC в легчайшем весе, американец Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав о прохождении повторной проверки со стороны Антидопингового агентства США (USADA) через небольшой промежуток времени после первой.

«USADA любит меня. Прошёл повторное тестирование примерно через две недели. Могу поспорить, что за границей так не делается», — написал Стерлинг.

В последнем бою Стерлинг встречался с россиянином Петром Яном. Поединок, проходивший на турнире UFC 273, завершился победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Стерлинг, таким образом, защитил чемпионский пояс в легчайшем весе. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья насчитал победу Яна с тем же результатом.

Стерлинг ужаснулся прибавке в весе после боя с Яном:

«Можем повторить». Яну нельзя драться со Стерлингом — общий счёт станет 0-3 «Можем повторить». Яну нельзя драться со Стерлингом — общий счёт станет 0-3
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022