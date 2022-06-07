Стерлинг сделал заявление после повторной проверки от Антидопингового агентства США

Чемпион UFC в легчайшем весе, американец Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав о прохождении повторной проверки со стороны Антидопингового агентства США (USADA) через небольшой промежуток времени после первой.



«USADA любит меня. Прошёл повторное тестирование примерно через две недели. Могу поспорить, что за границей так не делается», — написал Стерлинг.



В последнем бою Стерлинг встречался с россиянином Петром Яном. Поединок, проходивший на турнире UFC 273, завершился победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Стерлинг, таким образом, защитил чемпионский пояс в легчайшем весе. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья насчитал победу Яна с тем же результатом.

Стерлинг ужаснулся прибавке в весе после боя с Яном: