Ринат Фахретдинов раскритиковал свой дебют в UFC и дал обещание перед следующим боем

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов признался, что не совсем доволен своим дебютом в UFC.
«Могло быть намного лучше, я нервничал. Это мой первый бой в UFC, который я ждал полтора года. Как я уже сказал, всё могло бы быть намного, намного лучше, но так уж вышло, и я очень благодарен Дане Уайту, который подписал меня. Это было волшебно. Сейчас я понимаю, что буду только прогрессировать. Каждый бой будет лучше, чем этот.
План А заключался в том, чтобы победить досрочно. Был и план Б, согласно которому поединок должен был продолжаться все три раунда. Думаю, то, как всё вышло, даже лучше, учитывая, что это был первый бой. А в следующий раз я обещаю, что одержу победу досрочно», — приводит слова Фахретдинова MMAJunkie.
Напомним, в дебютном поединке в UFC Ринат одолел грека Андреаса Михайлидиса.
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