«Это не бой бойцов». Кудряшов — о предстоящем поединке между Дациком и А. Емельяненко

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов поделился мыслями о поединке между известными бойцами ММА Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко.
«Это не бой бойцов. Это бой здорового мужика с большим человеком. Мне кажется, что Александру вначале нужно привести себя в порядок, а затем разговаривать о боях. Дискуссии о том, что за три месяца он успеет прийти в форму — это неправда», — приводит слова Кудряшова «МК-Спорт».
Поединок Емельяненко и Дацика должен состояться в сентябре. Бой будет транслироваться на федеральных каналах.
В последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках и завершилось победой Александра. Дацик в последнем бою одолел бразильского кикбоксёра Сауло Кавалари. Соперники встречались в полуфинале Гран-при тяжеловесов вечера бокса промоушена PRAVDA.
Александр Емельяненко раскрывает секрет восстановления:
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