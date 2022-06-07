Усик, готовящийся к реваншу с Джошуа, показал фото с тренировки

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинский боксёр Александр Усик разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фото, сделанное на тренировке. Сейчас Александр готовится к реваншу с представителем Великобритании Энтони Джошуа.

Фото: Из личного архива Александра Усика

Напомним, ранее сообщалось, что реванш между Усиком и Джошуа должен состояться 20 августа. Первый бой между спортсменами был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей праздновал Александр — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Усик завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

Усик пообщался с чемпионским поясом: