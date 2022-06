Все билеты на турнир UFC 275 с участием Валентины Шевченко распроданы

Стало известно, что все билеты на турнир UFC 275, который состоится в Сингапуре в ближайшие выходные, распроданы. Прибыль от продаж составила $ 1,5 млн и имеет шанс достичь $ 1,6 млн.

Основной кард

Гловер Тейшейра vs Иржи Прохазка — титульный бой в полутяжёлом весе;

Валентина Шевченко vs Тайла Сантос — титульный бой в наилегчайшем женском весе;

Чжан Вейли vs Йоанна Енджейчик — минимальный женский вес;

Рожерио Бонторин vs Манел Кейп — наилегчайший вес;

Джек Делла Маддалена vs Рамазан Эмеев — полусредний вес.

Предварительный кард

Сеунгву Чой vs Джошуа Кулибао — полулёгкий вес;

Брендан Аллен vs Джейкоб Малкун — средний вес;

Хайисаер Махешат vs Стив Гарсия — лёгкий вес;

Андре Фиальо vs Джейк Мэттьюс — полусредний вес.

Ранние прилимы

Кунг Хо Канг vs Данаа Батгерел — легчайший вес;

На Лианг vs Сильвана Хуарес — женский минимальный вес;

Рамона Паскуаль vs Жозелин Эдвардс — женский полулёгкий вес.