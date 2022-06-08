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Чимаев показал книгу шведской писательницы. Она отреагировала

Чимаев показал книгу шведской писательницы. Она отреагировала
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев в своих социальных сетях поделился книгой шведской писательницы Йоханны Сьоберг.

«Спасибо большое, Хамзат!

Два бойца на одном фото. Один — настоящий чемпион, которые делает это в UFC и бьёт рекорды. А вторая — маленькая принцесса, которая превратилась в бойца, находясь в заключении», — написала писательница.

Напомним, последний бой Чимаев провёл с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом. Поединок состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой. В общей сложности на счету Хамзата 11 боёв в ММА, в каждом из которых он праздновал победы.

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