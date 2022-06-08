Хрюнов признал, что часть боксёров турнира РЕН ТВ до сих пор не получила гонорары
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Как стало известно «Чемпионату», ряд бойцов, принимавших участие в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», до сих пор не получил положенные по контракту гонорары. За комментариями мы обратились к промоутеру Владимиру Хрюнову.
«Части участников гонорары оплачивал я, а второй части, насколько мне известно, должна оплатить компания «Поколение» сегодня-завтра. Оплатил ли я свою часть? Да, конечно», – сказал Хрюнов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоялся в Омске 27 мая. В главном событии участвовали Алексей Папин и Дилан Прашович.
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