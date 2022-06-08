«Я смогу легко бороться с ним». Прохазка высказался о поединке с Тейшейрой

Чешский боец смешанных единоборств Иржи Прохазка высказался по поводу предстоящего титульного поединка с бразильцем Гловером Тейшейрой.
Напомним, бой возглавит турнир UFC 275, который состоится в субботу в Сингапуре.
«Мы начали работать над борьбой в начале этого года. А именно над отдельными аспектами в грэпплинге и джиу-джитсу, например, как защищаться. Работали над тем, чтобы изменить паттерны моей врождённой реакции и включить борьбу в мой ударный стиль. Для меня это самая тяжёлая вещь. Но спустя какое-то время я понял ключевые принципы в борьбе.
И думаю, что смогу легко бороться с ним [Гловером], смогу реагировать на его движения, в том числе в партере. Я не из тех бойцов, кто хочет потягаться с ним в джиу-джитсу и кто нацеленно тренирует его. Для меня игра в партере проста — граунд-энд-паунд и финиш. Больше ничего не надо», — сказал Прохазка во время медиадня перед турниром UFC 275.
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