Шевченко ответила, с кем готова биться в легчайшем дивизионе

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко рассказала, что она может перейти в легчайший дивизион, если одержит победу в предстоящем поединке с Тайлой Сантос на турнире UFC 275.
«Перейду ли в легчайший вес в случае победы? Все возможности всё ещё здесь. Возможно, это будет легчайший вес, но в моём дивизионе поднимаются новые претенденты. Обе эти опции для меня будут работать. Кто в легчайшем весе? Аманда Нуньес, Джулианна Пенья – кто бы то ни был.
Спуститься в весе? Это означает напряжение и жёсткую весогонку – хм, я подумаю об этом», — сказала Шевченко во время медиадня перед турниром UFC 275.
Основной кард
Гловер Тейшейра vs Иржи Прохазка — титульный бой в полутяжёлом весе;
Валентина Шевченко vs Тайла Сантос — титульный бой в наилегчайшем женском весе;
Чжан Вейли vs Йоанна Енджейчик — минимальный женский вес;
Рожерио Бонторин vs Манел Кейп — наилегчайший вес;
Джек Делла Маддалена vs Рамазан Эмеев — полусредний вес.
Предварительный кард
Сеунгву Чой vs Джошуа Кулибао — полулёгкий вес;
Брендан Аллен vs Джейкоб Малкун — средний вес;
Хайисаер Махешат vs Стив Гарсия — лёгкий вес;
Андре Фиальо vs Джейк Мэттьюс — полусредний вес.
Ранние прилимы
Кунг Хо Канг vs Данаа Батгерел — легчайший вес;
На Лианг vs Сильвана Хуарес — женский минимальный вес;
Рамона Паскуаль vs Жозелин Эдвардс — женский полулёгкий вес.
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