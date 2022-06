Шевченко ответила, с кем готова биться в легчайшем дивизионе

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко рассказала, что она может перейти в легчайший дивизион, если одержит победу в предстоящем поединке с Тайлой Сантос на турнире UFC 275.

«Перейду ли в легчайший вес в случае победы? Все возможности всё ещё здесь. Возможно, это будет легчайший вес, но в моём дивизионе поднимаются новые претенденты. Обе эти опции для меня будут работать. Кто в легчайшем весе? Аманда Нуньес, Джулианна Пенья – кто бы то ни был.

Спуститься в весе? Это означает напряжение и жёсткую весогонку – хм, я подумаю об этом», — сказала Шевченко во время медиадня перед турниром UFC 275.

Основной кард

Гловер Тейшейра vs Иржи Прохазка — титульный бой в полутяжёлом весе;

Валентина Шевченко vs Тайла Сантос — титульный бой в наилегчайшем женском весе;

Чжан Вейли vs Йоанна Енджейчик — минимальный женский вес;

Рожерио Бонторин vs Манел Кейп — наилегчайший вес;

Джек Делла Маддалена vs Рамазан Эмеев — полусредний вес.



Предварительный кард

Сеунгву Чой vs Джошуа Кулибао — полулёгкий вес;

Брендан Аллен vs Джейкоб Малкун — средний вес;

Хайисаер Махешат vs Стив Гарсия — лёгкий вес;

Андре Фиальо vs Джейк Мэттьюс — полусредний вес.



Ранние прилимы

Кунг Хо Канг vs Данаа Батгерел — легчайший вес;

На Лианг vs Сильвана Хуарес — женский минимальный вес;

Рамона Паскуаль vs Жозелин Эдвардс — женский полулёгкий вес.