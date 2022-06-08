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Шевченко: Тайла Сантос занимается самогипнозом, когда говорит о недостатках в моей игре

Шевченко: Тайла Сантос занимается самогипнозом, когда говорит о недостатках в моей игре
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Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко высказалась по поводу предстоящего титульного поединка с представительницей Бразилии Тайлой Сантос на турнире UFC 275, который состоится в ближайшую субботу в Сингапуре.

«Тайла сказала, что в моей игре есть недостатки? Она занимается самогипнозом, пытается убедить, что все вокруг не идеальны. Конечно, не все идеальны, но все мои оппоненты говорят одно и то же, и никто из них не был не побеждён. Она может говорить про дыры в игре, но когда она войдёт в октагон, то почувствует разницу между бойцами, и это самое важное. Она пытается гипнотизировать саму себя, но она не права. Это не сработает», — сказала Шевченко во время медиадня перед турниром UFC 275.

UFC 275: Шевченко — Сантос. Танцующая чемпионка идёт на седьмую защиту титула! LIVE UFC 275: Шевченко — Сантос. Танцующая чемпионка идёт на седьмую защиту титула! LIVE
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