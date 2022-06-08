Шевченко: Тайла Сантос занимается самогипнозом, когда говорит о недостатках в моей игре

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко высказалась по поводу предстоящего титульного поединка с представительницей Бразилии Тайлой Сантос на турнире UFC 275, который состоится в ближайшую субботу в Сингапуре.

«Тайла сказала, что в моей игре есть недостатки? Она занимается самогипнозом, пытается убедить, что все вокруг не идеальны. Конечно, не все идеальны, но все мои оппоненты говорят одно и то же, и никто из них не был не побеждён. Она может говорить про дыры в игре, но когда она войдёт в октагон, то почувствует разницу между бойцами, и это самое важное. Она пытается гипнотизировать саму себя, но она не права. Это не сработает», — сказала Шевченко во время медиадня перед турниром UFC 275.