«Не буду принимать решение прямо в октагоне». Чемпион UFC Тейшейра — об уходе из спорта

Действующий чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Гловер Тейшейра высказался по поводу завершения карьеры.
«Не собираюсь бросаться громкими словами, наподобие «Я собираюсь уйти на пенсию». Буду судить по ситуации и состоянию. И я не хочу быть как Сехудо, который ушёл. Я не говорю про него ничего плохого, но сейчас его везде слышно, и видно, как он снова хочет драться. Он не хотел уходить. Своей жене я сказал, что приму решение дома, неважно как закончится бой — победой или проигрышем. Никогда не буду принимать такое решение в октагоне. Когда вернусь домой, я пойму, нужен ли мне ещё один кэмп и готов ли я дальше продолжать. И если я в зале пойму, что я больше не тот, кем был, тогда, возможно, это будет концом. Но сейчас я чувствую себя чемпионом», — сказал Тейшейра во время медиадня перед турниром UFC 275.
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