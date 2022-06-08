Тейшейра: Прохазка — уникальный и непредсказуемый боец. Не собираюсь смотреть ему за спину

Действующий чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Гловер Тейшейра высказался по поводу своего соперника Иржи Прохазки.
«Он ударник. Он уникальный боец, непредсказуемый. Мне нравятся такие вызовы. Всегда хочу доказывать всем фанатам и себе в том числе, что я настоящий чемпион. Я не собираюсь смотреть за спину того парня. Знаю, что он хорош как боец. И мне нравятся соревнования такого рода.
Изменения, которые он сделал за год отсутствия в октагоне, могут быть как в лучшую, так и в худшую сторону. Мы не знаем, что он изменил в себе. Но я готовлюсь к тому Иржи, которого я видел в деле. Что он может попытаться сделать — провести тейкдаун? Он непредсказуемый, и я тоже непредсказуемый парень. Могу попробовать сделать тейкдаун, но при защитных действиях соперника могу выбросить левый хук, как это было в бою с Яном Блаховичем. Тогда у него в голове промелькнула мысль: «Чёрт, что здесь происходит?». Посмотрим. Я очень взволнован от того, что будет дальше», — сказал Тейшейра во время медиадня перед турниром UFC 275.
- 8 июня 2022
-
16:30
-
16:17
-
15:13
-
14:01
-
13:14
-
12:45
-
12:30
-
12:16
-
11:32
-
11:12
-
10:47
-
10:06
-
09:17
-
00:21
- 7 июня 2022
-
23:53
-
22:41
-
21:50
-
20:58
-
19:53
-
18:58
-
18:20
-
17:28
-
16:21
-
16:00
-
15:28
-
14:45
-
13:34
-
13:00
-
12:35
-
11:46
-
11:30
-
10:12
-
09:13
-
01:37
- 6 июня 2022
-
23:48