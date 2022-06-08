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Боксёр, который на ринге начал драться с невидимым соперником, скончался в больнице

Боксёр, который на ринге начал драться с невидимым соперником, скончался в больнице
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Южноафриканский боксер Симисо Бутелези скончался через несколько дней после схватки за титул чемпиона Африки в лёгком весе с Сифесихле Мнтунгву, сообщает Boxing South Africa. Причиной смерти спортсмена стало кровоизлияние в мозг. Врачам не удалось спасти спортсмена, которого доставили в больницу сразу после поединка.

В ходе боя Бутелези отправил соперника за канаты, однако Сифесихле смог подняться и продолжить бой, в отличие от Симисо, который после возобновления поединка отправился в другой угол и начал бить по воздуху, нанося полноценные атаки. Рефери мгновенно оценил ситуацию и остановил бой, объявив победу Мнтунгвы.

Спортсмена госпитализировали и ввели в состояние комы, а сегодня стало известно, что он скончался, не приходя в сознание.

Боксёр начал драться с невидимым соперником во время боя. Его увезли в больницу. Видео Боксёр начал драться с невидимым соперником во время боя. Его увезли в больницу. Видео
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