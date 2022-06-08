Боксёр, который на ринге начал драться с невидимым соперником, скончался в больнице
Поделиться
Южноафриканский боксер Симисо Бутелези скончался через несколько дней после схватки за титул чемпиона Африки в лёгком весе с Сифесихле Мнтунгву, сообщает Boxing South Africa. Причиной смерти спортсмена стало кровоизлияние в мозг. Врачам не удалось спасти спортсмена, которого доставили в больницу сразу после поединка.
В ходе боя Бутелези отправил соперника за канаты, однако Сифесихле смог подняться и продолжить бой, в отличие от Симисо, который после возобновления поединка отправился в другой угол и начал бить по воздуху, нанося полноценные атаки. Рефери мгновенно оценил ситуацию и остановил бой, объявив победу Мнтунгвы.
Спортсмена госпитализировали и ввели в состояние комы, а сегодня стало известно, что он скончался, не приходя в сознание.
Комментарии
- 8 июня 2022
-
17:53
-
17:42
-
16:30
-
16:17
-
15:13
-
14:01
-
13:14
-
12:45
-
12:30
-
12:16
-
11:32
-
11:12
-
10:47
-
10:06
-
09:17
-
00:21
- 7 июня 2022
-
23:53
-
22:41
-
21:50
-
20:58
-
19:53
-
18:58
-
18:20
-
17:28
-
16:21
-
16:00
-
15:28
-
14:45
-
13:34
-
13:00
-
12:35
-
11:46
-
11:30
-
10:12
-
09:13
Партнерский контент