Дагестанский боец ММА избил мужчину за то, что он поцеловал свою девушку
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28-летний российский боец смешанных единоборств Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов избил посетителя торгового центра в Дагестане, сообщает телеграм-канал Mash. Спортсмен спускался по эскалатору и сделал замечание мужчине, который поцеловал свою девушку в общественном месте.
Началась словесная перепалка, которая переросла в драку. Магомедов первым получил удар, однако не растерялся и отправил в нокаут своего оппонента.
Магомедов последний поединок провёл 26 февраля в рамках промоушена Arena Global. Турнир прошёл в бразильском Рио-де-Жанейро, Шарабутдин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Всего на счету Магомедова восемь поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал восемь побед.
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