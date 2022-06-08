Дагестанский боец ММА избил мужчину за то, что он поцеловал свою девушку

28-летний российский боец смешанных единоборств Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов избил посетителя торгового центра в Дагестане, сообщает телеграм-канал Mash. Спортсмен спускался по эскалатору и сделал замечание мужчине, который поцеловал свою девушку в общественном месте.



Началась словесная перепалка, которая переросла в драку. Магомедов первым получил удар, однако не растерялся и отправил в нокаут своего оппонента.

Магомедов последний поединок провёл 26 февраля в рамках промоушена Arena Global. Турнир прошёл в бразильском Рио-де-Жанейро, Шарабутдин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Всего на счету Магомедова восемь поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал восемь побед.