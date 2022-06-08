Макгрегор возглавил список самых ненавистных бойцов UFC в соцсетях

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор стал самым ненавистным бойцом в Интернете, сообщает GiveMeSport. Согласно исследованию социальных сетей, Макгрегор получил наибольшее количество негативных высказываний о себе от поклонников промоушена — 29,31 процента упоминаний его были сделаны в негативном ключе. Однако, несмотря на такой показатель, положительных комментариев о Макгрегоре было больше — 44,6 процента.



В списке самых ненавистных бойцов второе место занял Тиаго Сантос, а третьим стал экс-чемпион лиги Ти Джей Диллашоу.



Самым любимым болельщиками бойцом оказался чемпион лиги Исраэль Адесанья, вторым стал Брэндон Морено, а третьим — лидер списка самых ненавистных бойцов Макгрегор.



Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке ирландец сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале и боксёрские тренировки.