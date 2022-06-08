«Почему пояс должен изменить меня?» Тейшейра — о статусе чемпиона UFC

Действующий чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Гловер Тейшейра высказался о статусе обладателя титула промоушена.



«Люди часто спрашивают, как изменилась моя жизнь после завоевания пояса. У меня нет ответа на этот вопрос. Почему пояс должен изменить меня? Я скромный нормальный парень, который давно гонялся за титулом и достижениями. Это невероятно. Я счастлив быть чемпионом», — сказал Тейшейра во время медиадня перед турниром UFC 275.



Напомним, Гловер Тейшейра завоевал чемпионский титул 30 октября 2021 года на турнире UFC 267. Тейшейра победил Яна Блаховича во втором раунде удушающим приёмом и стал самым возрастным чемпионом промоушена.



На турнире UFC 275 Тейшейра встретится с польским спортсменом Иржи Прохазкой.