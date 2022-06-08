Дэнни Гарсия дебютирует в первом среднем весе 30 июля. Соперником станет Хосе Бенавидес
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия (36-3, 21 КО) вернётся на ринг 30 июля в Нью-Йорке (США), сообщает BoxingScene. Соперником Гарсии станет бывший претендент на титул в полусреднем весе Хосе Бенавидес (27-1-1, 18 КО).
Бой пройдёт в рамках первого среднего веса. Для Гарсии это станет дебютом в этом дивизионе.
Гарсия ранее владел титулами в первом полусреднем и полусреднем весе. Он не выходил на ринг с декабря 2020 года, когда проиграл Эрролу Спенсу в поединке за титул чемпиона мира в полусреднем весе.
Хосе Бенавидес последний бой провёл в ноябре 2021 года. Поединок завершился ничейным исходом, соперником Бенавидеса был Франсиско Торрес. Этот бой для Хосе стал первым с 2018 года.
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