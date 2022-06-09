Нганну: у меня есть ещё пять лет, чтобы со всеми разобраться

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну ответил фанату, который предположил, что боец больше не выйдет в октагон.



«Я только начинаю, братан! У меня есть еще пять лет, чтобы со всеми разобраться», – написал Нганну в социальной сети.



Ранее Нганну заявил, что заинтересован в поединке с Фьюри. По словам бойца ММА, он не будет заключать новый контракт с UFC, если соглашение помешает проведению боксёрского поединка.



Напомним, о желании провести поединок с Нганну Фьюри заявил после победы, одержанной в бою с Диллианом Уайтом, состоявшемся в ночь на 24 апреля мск. Кроме того, сразу после этого противостояния Тайсон объявил о завершении карьеры в боксе.

«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри: