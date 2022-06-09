Нганну: у меня есть ещё пять лет, чтобы со всеми разобраться
Поделиться
Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну ответил фанату, который предположил, что боец больше не выйдет в октагон.
«Я только начинаю, братан! У меня есть еще пять лет, чтобы со всеми разобраться», – написал Нганну в социальной сети.
Ранее Нганну заявил, что заинтересован в поединке с Фьюри. По словам бойца ММА, он не будет заключать новый контракт с UFC, если соглашение помешает проведению боксёрского поединка.
Напомним, о желании провести поединок с Нганну Фьюри заявил после победы, одержанной в бою с Диллианом Уайтом, состоявшемся в ночь на 24 апреля мск. Кроме того, сразу после этого противостояния Тайсон объявил о завершении карьеры в боксе.
«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри:
Комментарии
- 9 июня 2022
-
06:22
-
00:51
- 8 июня 2022
-
23:51
-
22:59
-
21:59
-
20:48
-
19:40
-
18:56
-
17:53
-
17:42
-
16:30
-
16:17
-
15:13
-
14:01
-
13:14
-
12:45
-
12:30
-
12:16
-
11:32
-
11:12
-
10:47
-
10:06
-
09:17
-
00:21
- 7 июня 2022
-
23:53
-
22:41
-
21:50
-
20:58
-
19:53
-
18:58
-
18:20
-
17:28
-
16:21
-
16:00
-
15:28
Партнерский контент