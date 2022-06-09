«30 минут на мешке отработал». А. Емельяненко показал тренировку перед боем с Дациком

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил очередной пост в своих социальных сетях, в котором показал свою тренировку.

Напомним, в скором времени ему предстоит встретиться с соотечественником Вячеславом Дациком.

Ранее стало известно, что спортсмены подписали контракт на бой. Поединок будет транслироваться на федеральных каналах.



Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля мск. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.