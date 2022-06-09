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Тайла Сантос: мы нашли в стиле Шевченко несколько слабых мест, которые можно использовать

Тайла Сантос: мы нашли в стиле Шевченко несколько слабых мест, которые можно использовать
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Представительница Бразилии Тайла Сантос высказалась по поводу предстоящего титульного поединка с чемпионкой UFC в наилегчайшем весе Валентиной Шевченко.

«Валентина настолько близка к тому, чтобы быть идеальным бойцом, насколько это возможно, но никто не идеален. У всех бойцов всегда есть пространство для совершенствования.

Изучая её записи, мы смогли найти в её стиле несколько слабых мест, которые можно использовать. Вокруг этих уязвимостей мы и выстроили стратегию», — сказала Сантос во время медиадня перед турниром UFC 275.

Основной кард
Гловер Тейшейра vs Иржи Прохазка — титульный бой в полутяжёлом весе;
Валентина Шевченко vs Тайла Сантос — титульный бой в наилегчайшем женском весе;
Чжан Вейли vs Йоанна Енджейчик — минимальный женский вес;
Рожерио Бонторин vs Манел Кейп — наилегчайший вес;
Джек Делла Маддалена vs Рамазан Эмеев — полусредний вес.

Предварительный кард
Сеунгву Чой vs Джошуа Кулибао — полулёгкий вес;
Брендан Аллен vs Джейкоб Малкун — средний вес;
Хайисаер Махешат vs Стив Гарсия — лёгкий вес;
Андре Фиальо vs Джейк Мэттьюс — полусредний вес.

Ранние прилимы
Кунг Хо Канг vs Данаа Батгерел — легчайший вес;
На Лианг vs Сильвана Хуарес — женский минимальный вес;
Рамона Паскуаль vs Жозелин Эдвардс — женский полулёгкий вес.

UFC 275: Шевченко — Сантос. Танцующая чемпионка идёт на седьмую защиту титула! LIVE UFC 275: Шевченко — Сантос. Танцующая чемпионка идёт на седьмую защиту титула! LIVE
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