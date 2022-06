Тайла Сантос: мы нашли в стиле Шевченко несколько слабых мест, которые можно использовать

Представительница Бразилии Тайла Сантос высказалась по поводу предстоящего титульного поединка с чемпионкой UFC в наилегчайшем весе Валентиной Шевченко.

«Валентина настолько близка к тому, чтобы быть идеальным бойцом, насколько это возможно, но никто не идеален. У всех бойцов всегда есть пространство для совершенствования.



Изучая её записи, мы смогли найти в её стиле несколько слабых мест, которые можно использовать. Вокруг этих уязвимостей мы и выстроили стратегию», — сказала Сантос во время медиадня перед турниром UFC 275.

Основной кард

Гловер Тейшейра vs Иржи Прохазка — титульный бой в полутяжёлом весе;

Валентина Шевченко vs Тайла Сантос — титульный бой в наилегчайшем женском весе;

Чжан Вейли vs Йоанна Енджейчик — минимальный женский вес;

Рожерио Бонторин vs Манел Кейп — наилегчайший вес;

Джек Делла Маддалена vs Рамазан Эмеев — полусредний вес.



Предварительный кард

Сеунгву Чой vs Джошуа Кулибао — полулёгкий вес;

Брендан Аллен vs Джейкоб Малкун — средний вес;

Хайисаер Махешат vs Стив Гарсия — лёгкий вес;

Андре Фиальо vs Джейк Мэттьюс — полусредний вес.



Ранние прилимы

Кунг Хо Канг vs Данаа Батгерел — легчайший вес;

На Лианг vs Сильвана Хуарес — женский минимальный вес;

Рамона Паскуаль vs Жозелин Эдвардс — женский полулёгкий вес.