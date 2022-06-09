Е. Тищенко назвал фаворита в бою Кудряшова и Вагабова

Боксёр клуба «Архангел Михаил» Евгений Тищенко поделился мнением о том, кого он видит фаворитом в предстоящем противостоянии Дмитрия Кудряшова и Вагаба Вагабова. Бой этих атлетов состоится 11 июня в Москве.
«В бою Дмитрия Кудряшова с Вагабом Вагабовым я вижу фаворитом Кудряшова. Пусть он сейчас и далеко не в самой лучшей форме. Думаю, что большой боксёрский опыт сыграет свою роль. Насколько я слышал, восемь раундов они уже планируют. И за такую дистанцию, думаю, у него может быть с большей вероятностью успех.
Но Вагабов – игровой, у него тоже есть шансы. Но я бы поставил на Кудряшова. Что касается боя с Дациком, на которого выйдет победитель этой пары. Именно победитель противостояния Вагаба и Дмитрия в следующем поединке будет фаворитом, — поделился Тищенко мнением с редактором отдела Бокс/ММА «Чемпионата» Игорем Брагиным.
В своём последнем бою Дмитрий Кудряшов единогласным решением судей проиграл именно Евгению Тищенко.
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