Е. Тищенко назвал фаворита в бою Кудряшова и Вагабова

Боксёр клуба «Архангел Михаил» Евгений Тищенко поделился мнением о том, кого он видит фаворитом в предстоящем противостоянии Дмитрия Кудряшова и Вагаба Вагабова. Бой этих атлетов состоится 11 июня в Москве.

«В бою Дмитрия Кудряшова с Вагабом Вагабовым я вижу фаворитом Кудряшова. Пусть он сейчас и далеко не в самой лучшей форме. Думаю, что большой боксёрский опыт сыграет свою роль. Насколько я слышал, восемь раундов они уже планируют. И за такую дистанцию, думаю, у него может быть с большей вероятностью успех.

Но Вагабов – игровой, у него тоже есть шансы. Но я бы поставил на Кудряшова. Что касается боя с Дациком, на которого выйдет победитель этой пары. Именно победитель противостояния Вагаба и Дмитрия в следующем поединке будет фаворитом, — поделился Тищенко мнением с редактором отдела Бокс/ММА «Чемпионата» Игорем Брагиным.

В своём последнем бою Дмитрий Кудряшов единогласным решением судей проиграл именно Евгению Тищенко.