Фанат сделал татуировки с лицами Чимаева и Тилла

Один из фанатов смешанных единоборств вытатуировал на одной ноге лица двух бойцов UFC, Даррена Тилла и Хамзата Чимаева.

Болельщик решил поделиться своим творением в социальных сетях, а видео татуировки было опубликовано ESPN. Сам англичанин уже прокомментировал татуировку фаната.

«Для меня было чертовски почётно увидеть это», — сказал Тилл.

Напомним, в сентябре Тилл встречался с Дереком Брансоном. Победу в третьем раунде одержал Брансон, применив удушающий приём. Тилл проиграл свой четвёртый бой из пяти последних. Всего на его счету 18 побед в смешанных единоборствах и четыре поражения. В предыдущем бою англичанин проиграл представителю Австралии Роберту Уиттакеру.

Чимаев последний бой провёл с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом. Поединок состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой. В общей сложности на счету Хамзата 11 боёв в ММА, в каждом из которых он праздновал победы.