Оскар де ла Хойя попросил прощения у президента UFC Даны Уайта

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя рассказал о своём примирении с президентом UFC Даной Уайтом.
«Платные просмотры прошли не слишком хорошо, некоторые кабельные операторы не работали с нами. Думаю, это потому, что я получил слишком много тепла от Даны Уайта, и, будучи занятым с Golden Boy Promotions, я решил остаться в своей собственной полосе. Я попробовал, это был отличный опыт, мне очень понравилась атмосфера и болельщики, это было действительно интересно и весело.
Дана критиковал меня, и не без причины. Между мной и Даной произошёл обмен мнениями, в результате которого я извинился перед ним на тысячу процентов. У нас с Даной ещё много дел в будущем… Если он когда-нибудь захочет поговорить и сесть за стол переговоров, представьте себе, как мы, два сильных мира сего, создаём что-то вместе. Это было бы очень уникально», — приводит слова де ла Хойи BJ Penn.
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