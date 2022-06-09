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«Этот зал воспитал многих чемпионов». Хабиб выложил фотографию с тренировки

«Этот зал воспитал многих чемпионов». Хабиб выложил фотографию с тренировки
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Бывший российский боец, экс-чемпион UFC в лёгком весе и владелец Eagle FC Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в соцсетях, в котором показал фотографию с тренировки.

«Этот зал воспитал многих чемпионов», — написал Хабиб.

Напомним, последним поединком в карьере Нурмагомедова стал бой с американцем Джастином Гэтжи, который состоялся в октябре 2020 года на UFC 254. Хабиб праздновал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Сразу после россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как скончался его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Люк Рокхолд и Хабиб Нурмагомедов провели спарринг по джиу-джитсу:

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