«Этот зал воспитал многих чемпионов». Хабиб выложил фотографию с тренировки

Бывший российский боец, экс-чемпион UFC в лёгком весе и владелец Eagle FC Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в соцсетях, в котором показал фотографию с тренировки.

«Этот зал воспитал многих чемпионов», — написал Хабиб.

Напомним, последним поединком в карьере Нурмагомедова стал бой с американцем Джастином Гэтжи, который состоялся в октябре 2020 года на UFC 254. Хабиб праздновал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Сразу после россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как скончался его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Люк Рокхолд и Хабиб Нурмагомедов провели спарринг по джиу-джитсу: