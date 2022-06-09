Уайт рассказал, когда Оливейра получит свой следующий бой

Президент UFC Дана Уайт рассказал о том, что бразильский боец UFC Чарльз Оливейра проведёт свой следующий поединок в октябре или ноябре.

«Чарльз сказал, что он уже знает имя следующего соперника? Скажу так: он подерётся в октябре или ноябре.



До 8 октября у меня уже забиты все турниры», — приводит слова Уайта Sportskeeda.

Напомним, в ночь с 7 на 8 мая мск Оливейра победил представителя США Джастина Гэтжи. Их поединок состоялся на турнире UFC 274. Бой был главным событием спортивного шоу и завершился досрочной победой Чарльза удушающим приёмом уже в первом раунде. Пояс в этом дивизионе, однако, остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком.