Де ла Хойя раскритиковал промоутера Канело за бой с Биволом

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя раскритиковал Эдди Хирна за организацию боя Сауля «Канело» Альвареса и Дмитрия Бивола.
«Организовать бой Канело с Биволом было проигрышной ситуацией во всех смыслах. Бивола вообще никто не знал. Я бы мог продвинуть Бивола, сделать его более известным, потому что никто не знал, кто он вообще такой, до боя с Канело. Он был никем.
Сейчас у Канело есть промоутер Эдди Хирн, который, видимо, не разбирается в боксе. Он дал побить Канело. Это было неправильно. В Лас-Вегасе в преддверии этого боя вообще не было шумихи. Канело — суперзвезда, а Хирн проявил к нему неуважение, когда дал подраться с Биволом. Хирн устраивает много ненужных зрителю боёв, особенно в США. Он может быть хорошим промоутером в Великобритании и ещё в нескольких странах Европы, но не здесь», — приводит слова Оскара де ла Хойи BoxingScene.
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