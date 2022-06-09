Джулианна Пенья: Уайт был расстроен, когда я победила Нуньес

Действующая чемпионка UFC в легчайшем весе Джулианна Пенья считает, что UFC было невыгодно, когда она завоевала титул, победив Аманду Нуньес.



«Думаю, Дана Уайт был удивлён тем, что я победила. Но, кроме того, он был немного расстроен, что его маленькую курицу, несущую золотые яйца, побили. Конечно, для них в финансовом плане выгоднее иметь в чемпионах девушку, которая за семь лет ни разу не проигрывала и владеет поясами в двух весовых категориях.



Они не думали, что у меня есть шанс, хотели, чтобы она победила, потому что так было бы лучше для UFC. Они не ждали моей победы. Я смотрела на них после боя, и у всех челюсти упали до пола. Я такая: «Мне жаль, что испортила вам день, ребята, но что мне сделать?» Это нельзя подделать, всё зависит от человека», — приводит слова Джулианны Пеньи BJPenn.