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Джулианна Пенья: Уайт был расстроен, когда я победила Нуньес

Джулианна Пенья: Уайт был расстроен, когда я победила Нуньес
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Действующая чемпионка UFC в легчайшем весе Джулианна Пенья считает, что UFC было невыгодно, когда она завоевала титул, победив Аманду Нуньес.

«Думаю, Дана Уайт был удивлён тем, что я победила. Но, кроме того, он был немного расстроен, что его маленькую курицу, несущую золотые яйца, побили. Конечно, для них в финансовом плане выгоднее иметь в чемпионах девушку, которая за семь лет ни разу не проигрывала и владеет поясами в двух весовых категориях.

Они не думали, что у меня есть шанс, хотели, чтобы она победила, потому что так было бы лучше для UFC. Они не ждали моей победы. Я смотрела на них после боя, и у всех челюсти упали до пола. Я такая: «Мне жаль, что испортила вам день, ребята, но что мне сделать?» Это нельзя подделать, всё зависит от человека», — приводит слова Джулианны Пеньи BJPenn.

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