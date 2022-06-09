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Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала

Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала
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Британский боксёр, чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри опубликовал новое видео в своих социальных сетях, на котором он занимается с боксёрской грушей в тренировочном зале.

«Всегда будьте готоввы ментально, физически и эмоционально. Жизнь — драгоценный дар, не стоит принимать это как должное», — подписал видео в своих социальных сетях Тайсон Фьюри.

Напомним, в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне Фьюри встречался с Диллианом Уайтом. Поединок завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и второй раз подряд успешно защитил титул WBC. Ещё один поединок Фьюри завершил вничью. Уайт потерпел третье поражение в 31 поединке.

После боя Фьюри заявил, что принял решение завершить карьеру.

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