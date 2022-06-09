Хирн подтвердил, что реванш Усика и Джошуа состоится в августе

35-летний непобеждённый украинский боксёр Александр Усик, являющийся чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе, проведёт поединок с британцем Энтони Джошуа в августе 2022 года. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн.



«Мы должны провести международный рекламный тур, нужно заключить контракты на телетрансляцию боя по всему миру и рекламные контракты. Вы увидите поединок в августе. Две предполагаемые даты — 13 и 20 августа. Последние сутки мы подписывали документы, поэтому официальный анонс боя состоится довольно скоро. Рекламный тур начнётся примерно 20 июля. Бой состоится. Он пройдёт на Ближнем Востоке, всё для этого уже готово. Я оставлю детали до официального анонса», — цитирует Хирна DAZN.



Напомним, первый поединок между Александром и Энтони был признан событием 2021 года по версии издания The Ring.



Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

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