Исраэль Адесанья дал прогноз на бой Гловера Тейшейры и Иржи Прохазки

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился мнением о поединке между чемпионом полутяжёлого дивизиона Гловером Тейшейрой и Иржи Прохазкой.
«У Прохазки неудобная ударка, она работает на него. Он дерётся очень размашисто, опускает руки и открывает голову. Иржи открывает всё, что можно открыть. Если бы я делал ставку, то выбрал бы Прохазку. Он молод, энергичен, высок. У него длинные руки, а у Гловера были с этим проблемы в прошлом. Но бой будет сейчас, так что Прохазке нужно быть терпеливым. Если Иржи будет терпеть и проведёт поединок так, как провёл его с Домиником Рейесом, то он победит», — приводит слова Исраэля Адесаньи SportsKeeda.
Напомним, Гловер Тейшейра завоевал чемпионский титул 30 октября 2021 года на турнире UFC 267. Тейшейра победил Яна Блаховича во втором раунде удушающим приёмом и стал самым возрастным чемпионом промоушена.
Бой Тейшейры и Прохазки состоится на турнире UFC 275.
- 10 июня 2022
-
00:58
- 9 июня 2022
-
23:44
-
22:41
-
21:41
-
20:45
-
19:51
-
18:52
-
17:43
-
16:02
-
15:38
-
14:04
-
13:33
-
12:10
-
11:13
-
10:11
-
09:09
-
06:22
-
00:51
- 8 июня 2022
-
23:51
-
22:59
-
21:59
-
20:48
-
19:40
-
18:56
-
17:53
-
17:42
-
16:30
-
16:17
-
15:13
-
14:01
-
13:14
-
12:45
-
12:30
-
12:16
-
11:32