Исраэль Адесанья дал прогноз на бой Гловера Тейшейры и Иржи Прохазки

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился мнением о поединке между чемпионом полутяжёлого дивизиона Гловером Тейшейрой и Иржи Прохазкой.



«У Прохазки неудобная ударка, она работает на него. Он дерётся очень размашисто, опускает руки и открывает голову. Иржи открывает всё, что можно открыть. Если бы я делал ставку, то выбрал бы Прохазку. Он молод, энергичен, высок. У него длинные руки, а у Гловера были с этим проблемы в прошлом. Но бой будет сейчас, так что Прохазке нужно быть терпеливым. Если Иржи будет терпеть и проведёт поединок так, как провёл его с Домиником Рейесом, то он победит», — приводит слова Исраэля Адесаньи SportsKeeda.



Напомним, Гловер Тейшейра завоевал чемпионский титул 30 октября 2021 года на турнире UFC 267. Тейшейра победил Яна Блаховича во втором раунде удушающим приёмом и стал самым возрастным чемпионом промоушена.



Бой Тейшейры и Прохазки состоится на турнире UFC 275.